انسحاب مغنية مسلمة من The Voice ” فرنسا ” بسبب توجهاتها السياسية

نورة الشهري (صدى):

انسحبت المغنية المسلمة منال ابتسام، من برنامج ” ذا فويس ” بفرنسا ، لمعاقبتها على تغريدات موالية لفلسطين وطارحة لفكرة المؤامرة خلف اعتداءات داعش في فرنسا.

وبالرغم من الأداء المثير للدهشة لمنال ، الا أنه نشط اليمين المتطرف للتنديد بهذه الفتاة وتوجهاتها السياسية.

وأعلنت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما، انسحابها من البرنامج الجمعة بعد ردة فعل عنيفة ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفتاة في فيديو نشرته على صفحتها على ” فيس بوك ” :” أنا لم أقصد أبدا أن أؤذي أي شخص وفكرة أن أفعل ذلك عن قصد يزعجني كثيرا، سأستمر في نشر رسالة السلام والتسامح بعيدا عن كل أنواع التعصب “.