حيل بسيطة لتثبيت عطرك طول اليوم

متابعات(صدى):

الكثير من السيدات تريدن أن تبقى رائحتها عطرة كما هي على مدار اليوم، لذا تقدم ” womens article ” مجموعة من النصائح والحيل البسيطة لتثبيت العطر على مدار اليوم.

وبحسب الموقع ،فابحثي عن ” شاور جل ” المخصص للاستحمام و كريم مرطب بنفس رائحة ومكونات العطر الذي تستخدميه، لخلق شئ من التناغم بين رائحة جسدك والعطر.

و ادهني جسدك بزيت جوز الهند أو زيت فيتامين “E ” ، قبل وضع العطر ،ليبقى لفترة طويلة، فالعطر لا يبقى على الجلد الجاف الغير مرطب بالزيت.

قومي برش قليلًا م عطرك في المكان المتواجدة فيه، فالعطور تتمد بالحرارة وتبقى طويلًا أيضًا.

وينصح أيضًا بوضع العطر على ملابسك الثقيلة مثل ” الجواكيت الجلد ” أو الملابس الصوف فهي تحتفظ بالرائحة أكثر من غيرها، وكذلك رش العطر على معصم يدك فهذه المنطقة يثبتها العطر أكثر من غيرها.