فوائد الجبن ” القريش “

متابعات(صدى):

كثيرا ما ينصح أطباء التغذية بتناول الجبن القريش، فهو يحتوي على البروتين و نسبة عالية من الكالسيوم وأيضًا يحتوي على سعرات حرارية أقل من باقي أنواع الجبن.

و تحتوي الجبنة القريش على نسبه دهون قليلة، لذا ينصح بها للذين يريدون إنقاص وزنهم، فهي تعطي الاحساس بالشبع لفترات طويله لاحتوائها على هرمون ” ليبتين ” lipten.

كما يحتوي الجبن القريش على نسبة من الكربوهيدرات ونسبة عالية من البروتين بالإضافة إلى احتوائه على عناصر من الصوديوم والكالسيوم والكوليسترول والزنك.

ويساعد على خفض ضغط الدم المرتفع نظرا لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم، كما يحتوي على حمض الفوليك والذي يساعد في نمو الجنين عند المرأة.