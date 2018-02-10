الخارجية البريطانية تتعرض للانتقادات عقب دعوتها لموظفيها بالحجاب
تعرضت وزارة الخارجية البريطانية للانتقادات بعد دعوة موظفيها لارتداء غطاء للرأس، في اليوم العالمي للحجاب، الذي وافق مطلع فبراير 2018.
ودعت وزارة الخارجية البريطانية لذلك لكون الحجاب يرمز إلى ” التحرير والاحترام والأمان ، فيما اعتبره الآخرين ” قمع مؤسسي للنساء “.
و انتقد ماجد نواز، مدير مركز مؤسسة كيليام البحثية لمناهضة التطرف، وزارة الخارجية البريطانية، لما وصفه بـ” القمع المؤسسي للنساء ” من خلال ثقافة الاحتشام، بينما تخاطر نساء إيرانيات بكل شيء للتخلص من ” طغيان الحجاب ” على حد قوله.
كما سخر النائب المحافظ في البرلمان البريطاني أندرو بريدجن، الوزارة، قائلًا: “أود أن أعرف من هو صاحب هذه الفكرة الذكية، إن الأمر مثير للسخرية، ومضيعة لأموال دافعي الضرائب، وليس من شأن وزارة حكومية”. وأضاف: “أنا لا أرى وزارة الخارجية تدعم المسيحية أو تسلّم الصلبان”.
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