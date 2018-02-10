ينقص الوزن ويخفض الحرارة..فوائد عديدة للبردقوش

متابعات(صدى):

يعتبر البردقوش من الأعشاب المفيدة للجسم ، وله مذاق كالنعناع ،حيث أوضح الأطباء أنه يعمل كخافض للسكر والضغط ومنظم لهرمونات الجسم، ويستخدم كمطهر وخافض للحرارة ومزيل للألم ومضاد للتشنج ،ومنوم وخافض للضغط.

ويعمل البردقوش أيضًا كطارد للبلغم ،ومخفف للكحة ،وطرد الغازات وتخفيف التقلصات المعوية.

و من بين أهم فوائده أنه يساعد على انقاص الوزن بشكل ملحوظ حيث أن له نفس فوائد الشاي الأخضر في علاج السمنة إذا تم شربه يوميًا وبشكل منتظم.

ويمكنك تناوله عن طريق استخدام ملعقة أكل من أوراقه كالشاي وصب الماء المغلي ،و تغطيه وتتركه قليلًا لمدة لا تقل عن 5 دقائق ولا تتجاوز 15 دقيقة ثم يصفي ويشرب.