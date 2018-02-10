فوائد لا تعرفها عن ” قشر البصل “
للبصل فوائد عدة، يعلمها الكثير، لكن مالا يعلموه هو أن لقشر البصل أيضًا فوائد عديدة، أوضحها اطباء التغذية من خلال تناول ” منقوع قشر البصل “.
ومن الفوائد التي يمكنك الاستفادة منها من قشر البصل، هو احتوائه على الكروم الذي ينظم نسبة السكر في الدم، كما يحتوي فيتامين c فيعمل على تقوية مناعة الجسم.
وأكد الأطباء أيضًا أنه يحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين، ويعمل على تحسين الأمعاء ويمنع الإمساك ، كما يحتوي على b6 الذي يعمل على تقوية الأعصاب.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3958 ] نشر منذ 3 ساعات
ياداخل بين البصله وقشرتها
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 24455 ] نشر منذ 59 دقيقة
طيب زين