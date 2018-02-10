فوائد لا تعرفها عن ” قشر البصل “

متابعات(صدى):

للبصل فوائد عدة، يعلمها الكثير، لكن مالا يعلموه هو أن لقشر البصل أيضًا فوائد عديدة، أوضحها اطباء التغذية من خلال تناول ” منقوع قشر البصل “.

ومن الفوائد التي يمكنك الاستفادة منها من قشر البصل، هو احتوائه على الكروم الذي ينظم نسبة السكر في الدم، كما يحتوي فيتامين c فيعمل على تقوية مناعة الجسم.

وأكد الأطباء أيضًا أنه يحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين، ويعمل على تحسين الأمعاء ويمنع الإمساك ، كما يحتوي على b6 الذي يعمل على تقوية الأعصاب.