الأرصاد: طقس اليوم مستقر على معظم مناطق المملكة

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة ،في حين تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان ، عسير والباحة ونشاط في الرياح السطحية على أجزاء من شمال المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي غربية بوجه عام بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.