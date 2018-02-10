خليفة حفتر يشبه الوضع الليبي بمصر ماقبل الرئيس السيسي

طرابلس(صدى):

شبه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر وضع ليبيا بمصر لحظة وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى السلطة، قائلا : ” “مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم، إن عدونا الكبير، الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين “.

وقال حفتر، في حواره مع مجلة “جون أفريك ” : ” استغرق الأمر منا 3 سنوات كاملة، لاستئصال الإرهاب من بنغازي، رغم امتلاكنا وسائل محدودة للغاية، بسبب حظر الأسلحة المفروض علينا “.

وأكد على ضرورة تهدئة الوضع بين شرق ليبيا وغربها، حتى يتمكن الجيش من محاربة الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد، مطالبًا بقطع الطريق على الإخوان.