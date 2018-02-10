عمالة تصطاد الأسماك من بحيرة صرف صحي..والمستهلكون يعربون عن قلقهم

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعرب مستهلكون الأسماك عن تخوفهم لما تردد عن توافد بعض العمالة إلى بحيرة متسربة من محطة الصرف الصحي شمال الطائف لصيد كميات كبيرة من الأسماك ، ومن ثم تسريبها إلى الأسواق في الطائف أو خارجه.

الأمر الذي تسبب في قلقهم من وصول تلك الأسماك إلى موائدهم من خلال محلات البيع أو المطاعم.

وأعربوا عن استغرابهم من ممارسة العمالة لهذا النوع من النشاط دون تدخل الجهات ذات العلاقة لوقفهم.