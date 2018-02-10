عمالة تصطاد الأسماك من بحيرة صرف صحي..والمستهلكون يعربون عن قلقهم
أعرب مستهلكون الأسماك عن تخوفهم لما تردد عن توافد بعض العمالة إلى بحيرة متسربة من محطة الصرف الصحي شمال الطائف لصيد كميات كبيرة من الأسماك ، ومن ثم تسريبها إلى الأسواق في الطائف أو خارجه.
الأمر الذي تسبب في قلقهم من وصول تلك الأسماك إلى موائدهم من خلال محلات البيع أو المطاعم.
وأعربوا عن استغرابهم من ممارسة العمالة لهذا النوع من النشاط دون تدخل الجهات ذات العلاقة لوقفهم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26687 ] نشر منذ 4 ساعات
خلوهم ياكلون السمك الي صادوه
كله😡
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15665 ] نشر منذ 4 ساعات
من المؤكد انهم يصدروها للمطاعم باسعار اقل من السوق
لكن المفروض ان تكون البحيره محاطه بحاجز من الاسلاك يمنع العماله وغيرها من الوصول الى البحيره
اذا لم تكن البحيره محاطه بحاجز فقد تعرض حتى البهائم للخطر لو شربت من المياه الملوثه
هذه مسؤلية مصلحة المياه والصرف الصحي وكذلك المجلس البلدي
العدناني[ عدد التعليقات: 1904 ] نشر منذ 41 دقيقة
ههههههههههههه
سمك مبخر