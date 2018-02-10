استتعدادات ” ينبع ” لإنطلاق مهرجان الزهور الـ12

تركي السالم(صدى):

أكد مدير عام التشغيل بالهيئة الملكية بينبع، المنظمة لمهرجان الزهور والحدائق، المهندس صالح الزهراني ،أن المهرجان سيشهد أفكار جديدة ، منها ” تلال الزهور ” ، وتطوير جناح إعادة التدوير بالعديد من الأفكار المبدعة.

وسيشهد المهرجان مشاركات المبدعين في مختلف الفنون، بالإضافة إلى المطاعم والمساحات المخصصة للألعاب وتنظيم المسابقات.

ويأتي المهرجان بهدف تنمية ثقافة المجتمع تجاه النباتات والزهور، وينطلق المهرجان في 13 جمادي الآخرة القادم ويستمر لمدة 24 يوم، متضمنًا العديد من الفعاليات.