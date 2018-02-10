دراسة تؤكد دعم 70 % من الأسر لقيادة المرأة

علي العنزي(صدى):

كشفت دراسة وهي الأولى من نوعها، أجرتها طالبتان بكلية الإعلام في جامعة الأعمال والتكنولوجيا، أن 70% من الأسر أعلنت دعمها لقرار قيادة المرأة للسيارة، بينما أبدى 30 % تخوفهم من التجربة كونها جديدة.

وشملت الدراسة التي قامت بها الطالبتان رغد الراجحي ، وبشائر الميمان، إجراء بحث تابعا لمشروع مشترك للتخرج، حول قيادة المرأة، وحول المشكلات التي يمكن أن تواجهها الفتيات أثناء القيادة، وكيفية التعامل معها.

وتمثلت أكثر مخاوف الفتيات وفقًا للبحث، في جهلهن بتفاصيل السيارات وقطع الغيار ،وكيفية التصرف في حال تعطل السيارة فجأة وسط الطريق.