تخصيص ساعة النشاط بالمدارس لتوعية الطالبات بالقيادة

نايف السالم(صدى):

فعلت مدارس البنات في المنطقة الشرقية برنامج السلامة المرورية أثناء ساعة النشاط، لتوعية الطالبات بالقيادة الآمنة وكيفية قيادة السيارات ورفع مستوى السلامة المرورية.

ويهدف برنامج السلامة المرورية الذي تنفذه إدارة التعليم في المنطقة على مدارس الطالبات بالتعاون مع لجنة السلامة المرورية إلى بث الوعي وغرس مفاهيم السلامة المرورية، والتعرف على الوسائل الآمنة في المرور.

و تم تشكيل فريق للسلامة المرورية، مع استحداث مسمى ” مشرفة ” للسلامة المرورية بالتنسيق مع لجنة السلامة المرورية في المنطقة.

ويحفز البرنامج الطالبات على زيادة المعرفة من خلال عمل مسابقات بحثية في ما بينهم، على أن تشتمل تلك المسابقات على فوائد حزام الأمان للمرحلة الابتدائية، وأسباب حوادث السيارات للمرحلة المتوسطة، وكيفية القضاء على ظاهرة التفحيط للمرحلة الثانوية.