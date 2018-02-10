إنهاء تأهيل 50 أسرة للعمل كسفراء للتوعية بأضرار ” القات “

تركي السالم(صدى):

تأهلت 50 أسرة في منطقة جازان، من خلال البرنامج التدريبي ” داعم ” ضمن حملة ” رؤيتي ” ، للعمل كسفراء في التوعية بأضرار القات، وحماية الأبناء ووقايتهم من الوقوع في استخدامه.

وتضمن البرنامج مواضيع متخصصة عن النظرة الشرعية للقات، والآثار السلبية في المجالات الصحية والاجتماعية والأسرية له، و طريقة التعامل مع مستخدميه.

وأبرم المتدربين وثيقة التزام يقدم بموجبها كل متدرب ثلاث مبادرات تسهم في التغلب على ظاهرة القات، إذ تم تقييم المبادرات من خبراء ومستشارين عملوا على تطويرها وتحويلها إلى مشروعات للتنفيذ.

يُذكر أن ” حملة رؤيتي ” تشمل عدة برامج أخرى بجانب برنامج ” داعم “، منها الموقع الإلكتروني ” بصيرة ” الذي يضم نخبة من المستشارين للرد على الاستفسارات والاستشارات عبر أربع مراحل تضم الاستشارات الصحية والتربوية والأسرية والمالية.

وتشمل أيضًا برنامج ” حَسن الحَسن ” الذي يستهدف الأطفال من خلال تقديم سلسلة من الأفلام الكرتونية تسعى لتكوين انطباع سلبي لديهم عن ظاهرة القات، وملتقى ” واعد ” للإسهام في تربية الناشئة.