عقوبات جديدة على مؤسسات داعمة لداعش بينها مؤسسة تركية

واشنطن(صدى):

قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص والمؤسسات، بدعوى أنهم قدموا دعمًا لتنظيم داعش الإرهابي، من بينهم مؤسسة تركية تدعى ” بروفيسيونيلر إلكترونيك “.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه : ” إن 3 أشخاص و3 كيانات أدرجوا على اللائحة الأمريكية السوداء للإرهابيين، فهم يساعدون أنشطة تنظيم داعش جنوب شرقي آسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا “.

وتصدر قائمة واشنطن إسكالون أبوبكر، وهو مساهمًا أساسيًّا في تنظيم داعش، وشبكته في الفليبين منذ يناير 2016 على الأقل، متهمًا بتقديم المال والسلاح والعتاد للتنظيم.

يليه يونس إمري سكاريا وشركته ” بروفيسيونيلر إلكترونيك “، ومقرها تركيا، التي يشتبه بأنها قدمت دعمًا لوجستيا لداعش.

وشملت القائمة أيضًا على محمد مير علي يوفوس وشركتيه ” العيبان ترايدينغ ” و”المتفق كوميرشل كومباني” في الصومال، بسبب دعم مجموعات تابعة لداعش في الصومال.