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بالصور..مكان مصلى جبريل عليه السلام

بالصور..مكان مصلى جبريل عليه السلام
عادل الحربي (صدى):

نشر الحساب الرسمي لـ ” ذاكرة الماضي الجميل ” صورة للكعبة المشرفة عام 1910م، و التي توضح وجود حفرة صغيرة قريبة من باب الكعبة سماها العامة ” المعجن “.

وأوضح المؤرخون أنها مكان مصلى جبريل عليه السلام بالنبي ﷺ حين فُرضت الصلوات الخمس.

وتم ردمها أثناء التوسعة السعودية الأولى عام ١٣٧٧هـ بسبب وقوع بعض الحجاج فيها وقت الطواف في موسم الحج.

و ” المعجن ” عبارة عن حفرة ملاصقة للكعبة المشرفة بين الباب والحِجر، يبلغ طولها مترين وعرضها ١١٢سم وعمقها ٢٨ سم، وهي أيضا موضع مقام إبراهيم عليه السلام.

 


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