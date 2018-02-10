بالصور..مكان مصلى جبريل عليه السلام

عادل الحربي (صدى):

نشر الحساب الرسمي لـ ” ذاكرة الماضي الجميل ” صورة للكعبة المشرفة عام 1910م، و التي توضح وجود حفرة صغيرة قريبة من باب الكعبة سماها العامة ” المعجن “.

وأوضح المؤرخون أنها مكان مصلى جبريل عليه السلام بالنبي ﷺ حين فُرضت الصلوات الخمس.

وتم ردمها أثناء التوسعة السعودية الأولى عام ١٣٧٧هـ بسبب وقوع بعض الحجاج فيها وقت الطواف في موسم الحج.

و ” المعجن ” عبارة عن حفرة ملاصقة للكعبة المشرفة بين الباب والحِجر، يبلغ طولها مترين وعرضها ١١٢سم وعمقها ٢٨ سم، وهي أيضا موضع مقام إبراهيم عليه السلام.