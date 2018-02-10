بعد الهجوم الإرهابي ببنغازي..المجلس الرئاسي الليبي يدعو لتوحيد الصف

طرابلس(صدى):

أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بأقسى العبارات اليوم جريمة التفجير بعبوات ناسفة التي استهدفت مسجد بمدينة بنغازي مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

ودعا المجلس الرئاسي في بيان له إلى توحيد الصف و الجهود لمواجهة الإرهاب وفلوله وجميع العابثين بأمن واستقرار الوطن و تقديم الجناة للعدالة.

يذكر أن مدينة بنغازي ، شهدت انفجار عبوتين ناسفتين وُضعتا داخل حقيبتين خلال أداء صلاة الجمعة في مسجد خليل المقصبي بمنطقة الماجوري في مدينة بنغازي شرق ليبيا.