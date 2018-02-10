دراسة: الهواء الملوث يعرضك لارتكاب الجرائم
كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن تنفس الهواء الملوث يجعلنا أكثر عرضة لارتكاب الجرائم ، مؤكدة أن التعرض للتلوث يجعل الإنسان أكثر قلقا، مما يؤدي لزيادة السلوك غير الأخلاقي.
و قام الباحثون القائمون على الدراسة من جامعة كولومبيا في نيويورك بتحليل بيانات تلوث الهواء والجريمة لـ 9360 مدينة أمريكية تم جمعها على مدى تسع سنوات، وتضمنت بيانات تلوث الهواء معلومات عن 6 ملوثات رئيسية، أما بيانات الجريمة فشملت 7 أنواع من الجرائم الرئيسية، بما في ذلك القتل والسطو.
وأوضح الباحثون أن الملوثات الرئيسية هي الجسيمات الدقيقة، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون والرصاص على مستوى الأرض.
لذا أكدت الدراسة أن المدن ذات المستويات العالية من التلوث تميل إلى ارتفاع مستويات الجريمة.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1325 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه ههههه ياويل حالي
لعنبو ابليسكم انتو والدراسه ذي اذا شميت هواء ملوث تفكيري يصير اجرمي 😰😰 رحنا فيها اجل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7175 ] نشر منذ 31 دقيقة
عندكم لاعجيب ولاغريب😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26684 ] نشر منذ 12 دقيقة
ههههههههه هههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂