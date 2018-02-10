دراسة: الهواء الملوث يعرضك لارتكاب الجرائم

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن تنفس الهواء الملوث يجعلنا أكثر عرضة لارتكاب الجرائم ، مؤكدة أن التعرض للتلوث يجعل الإنسان أكثر قلقا، مما يؤدي لزيادة السلوك غير الأخلاقي.

و قام الباحثون القائمون على الدراسة من جامعة كولومبيا في نيويورك بتحليل بيانات تلوث الهواء والجريمة لـ 9360 مدينة أمريكية تم جمعها على مدى تسع سنوات، وتضمنت بيانات تلوث الهواء معلومات عن 6 ملوثات رئيسية، أما بيانات الجريمة فشملت 7 أنواع من الجرائم الرئيسية، بما في ذلك القتل والسطو.

وأوضح الباحثون أن الملوثات الرئيسية هي الجسيمات الدقيقة، وأول أكسيد الكربون، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت، والأوزون والرصاص على مستوى الأرض.

لذا أكدت الدراسة أن المدن ذات المستويات العالية من التلوث تميل إلى ارتفاع مستويات الجريمة.