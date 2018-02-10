اختتام الجولة الـ21 بمواجهة الشباب أمام الفتح و الاتفاق نظير الفيحاء

نواف السالم(صدى):

يستضيف، اليوم السبت، الفتح فريق الشباب في تمام الساعة الـ6:15 على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فيما يستضيف الاتفاق فريق الفيحاء عند الـ8:20 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في اللقاء الثاني.

ذلك في ختام منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى الفتح لاستغلال عاملَي الأرض والجمهور لكسب نقاط المباراة الثلاث؛ فالفريق يحتل حاليًا الترتيب التاسع في سلم الدوري برصيد 22 نقطة، حصدها من 19 لقاء، انتصر في 5، بينما تعادل في 7، وخسر مثلها.

بينما يسعى الشباب لكسب النقاط للحصول على مركز متقدم؛ إذ يفصله عن صاحب المركز الرابع فريق الفيصلي 4 نقاط فقط. ويحتل الفريق الشبابي الترتيب السابع برصيد 26 نقطة، حصل عليها من خلال خوضه 19 لقاء.