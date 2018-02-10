بعدما حاول رشوة أحد المفتشين..تسليم صاحب عمل للجهات الأمنية

عادل الحربي (صدى):

سلمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، الجمعة ،صاحب عمل حاول رشوة أحد مفتشي الوزارة للتغاضي عن مخالفته، إلى الجهات الأمنية لمحاسبته.

وأصدر المدير العام لفرع الوزارة يوسف بن مسفر السيالي، بيان صحفي، جاء فيه : ” أن أحد أصحاب العمل وضع مبلغاً مالياً بين أوراق تراخيص المحل كرشوة لأحد المفتشين الميدانيين للتغاضي عن ترحيل الوافد المخالف لنظام الإقامة والعمل “.

وأوضح البيان أن المفتش حرر محضراً بالواقعة وسلم المتورط وصاحب العمل للجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم بحقهم ومحاسبتهم وفق النظام.

وأكد على عدم التهاون في تطبيق الجزاءات الواردة في لوائح العقوبات بحق المخالفين لقرارات الوزارة وأنظمتها.