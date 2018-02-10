بالفيديو.. أغنية ” 3 دقات ” على طريقة ” مسرح مصر “

نورة الشهري (صدى):

قدم فريق ” مسرح مصر ” الأغنية الشهيرة 3 دقات، بطريقتهم الكوميدية الخاصة، في عرض أمس الجمعة، الذي عرض على شاشة MBC مصر ، بعنوان ” عودة ضرغام “.

وأدى محمد أنور نجم مسرح مصر، دور المطرب أبو ، و النجم مصطفى بسيط غنى على طريقة يسرا.

يذكر أن عروض مسرح مصر من بطولة الفنان المصري أشرف عبد الباقي، وفريقه من الشباب المكون من على ربيع ،ومحمد عبد الرحمن ،وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر ،ومحمد أسامة ، وكريم عفيفي ودينا محسن “ويزو” وإسراء عبد الفتاح ،وسارة درزاوي، وآخرون.