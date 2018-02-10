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صورة نادرة للملك خالد بن عبدالعزيز في سن الخامسة

صورة نادرة للملك خالد بن عبدالعزيز في سن الخامسة
علي القحطاني (صدى):

نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” بموقع ” تويتر ” صورة نادرة للملك الراحل خالد بن عبد العزيز ، وهو بسن الخامسة.

وظهر الملك خالد برفقة الأمير الراحل محمد بن عبد العزيز، وكان يبلغ حينها 7 سنوات.

وتم التقاط الصورة عام 1335 هـ، حسبما أوضح الحساب.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 14500 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمك

[ عدد التعليقات: 42554 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويسكنه الجنه ووالدينا وكل عبد مسلم مخلص ,, آمين ,,

,, هذا وجه الخير والبركه ، رحمه الله وجعل الفردوس سكناه ,, آمين ,,

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