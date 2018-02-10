صورة نادرة للملك خالد بن عبدالعزيز في سن الخامسة

علي القحطاني (صدى):

نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” بموقع ” تويتر ” صورة نادرة للملك الراحل خالد بن عبد العزيز ، وهو بسن الخامسة.

وظهر الملك خالد برفقة الأمير الراحل محمد بن عبد العزيز، وكان يبلغ حينها 7 سنوات.

وتم التقاط الصورة عام 1335 هـ، حسبما أوضح الحساب.