صورة نادرة للملك خالد بن عبدالعزيز في سن الخامسة
نشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” بموقع ” تويتر ” صورة نادرة للملك الراحل خالد بن عبد العزيز ، وهو بسن الخامسة.
وظهر الملك خالد برفقة الأمير الراحل محمد بن عبد العزيز، وكان يبلغ حينها 7 سنوات.
وتم التقاط الصورة عام 1335 هـ، حسبما أوضح الحساب.
alfahd42[ عدد التعليقات: 14500 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42554 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويسكنه الجنه ووالدينا وكل عبد مسلم مخلص ,, آمين ,,
,, هذا وجه الخير والبركه ، رحمه الله وجعل الفردوس سكناه ,, آمين ,,