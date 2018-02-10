الجعيد: لقد فاضت مشاعر خادم الحرمين وهو يرى والده في ” أئمة وملوك “

نايف السالم(صدى):

أكد مطلق الجعيد المشرف العام على مركز الجعيد للفروسية، أن مشاعر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ،فاضت وهو يرى شخصية والده الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ويسمع صوته في أوبريت ” أئمة وملوك ” .

وأوضح الجعيد قصة مشاركة المركز بـ25 فارساً أمام أنظار خادم الحرمين الشريفين في مهرجان الجنادرية، في دورته الـ ٣٢ ، بأوبريت ” أئمة وملوك ” من إنتاج روتانا.

ولفت إلى أن العرض أدى دور الحقبة التاريخية لتوحيد المملكة على يد جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وبمشاركة أبنائها في شخصيات الأوبريت.

وجسد شخصية الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الفارس الأولومبي فهد الجعيد قائد مركز الجعيد للفروسية وهو على جواده الأبيض.

وقد أجاد معدو المكياج ومنتجو الصوت في تقريب صورة الملك عبدالعزيز مما أثار مشاعر خادم الحرمين الشريفين بذكريات مؤسس المملكة العربية السعودية على صهوة جواده.