صحراء عمان تشبه كوكب المريخ

السبت 10
فبراير
حيث انكم شفتوا ارض المريخ يوم تقولون صحراء عمان تشبه ارض المريخ ..!!؟؟
,, قولوا سبحان الخالق ، ولا تشبه ارض على اليابسه وبس ,,
,, اتركوا المريخ وباقي الكواكب عنكم ، لايعلم طبيعتها الا الله ,,
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42554 ] نشر منذ 2 ساعتين
حيث انكم شفتوا ارض المريخ يوم تقولون صحراء عمان تشبه ارض المريخ ..!!؟؟
,, قولوا سبحان الخالق ، ولا تشبه ارض على اليابسه وبس ,,
,, اتركوا المريخ وباقي الكواكب عنكم ، لايعلم طبيعتها الا الله ,,