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  3. صحراء عمان تشبه كوكب المريخ

صحراء عمان تشبه كوكب المريخ




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42554 ] نشر منذ 2 ساعتين

حيث انكم شفتوا ارض المريخ يوم تقولون صحراء عمان تشبه ارض المريخ ..!!؟؟

,, قولوا سبحان الخالق ، ولا تشبه ارض على اليابسه وبس ,,

,, اتركوا المريخ وباقي الكواكب عنكم ، لايعلم طبيعتها الا الله ,,

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