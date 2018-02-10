جدول ترتيب أندية الدوري في الجولة الـ 21

نواف السالم(صدى):

انتهت مباريات بطولة دوري المحترفين في جولتها الـ 21 يوم أمس الخميس ، بفوز الرائد على الباطن بثلاثية مقابل هدف واحد فقط ، وهزيمة أحد للتعاون بهدف نظيف ، وتعادل القادسية سلبيًا مع الاتحاد .

ويحتل الاتحاد المركز الخامس بعد هذا التعادل ، برصيد 29 نقطة ، ويلاحقه التعاون بفارق نقطتين في المركز السادس برصيد 27 نقطة .

ويحصد الباطن بعد خسارة اليوم المركز العاشر برصيد 21 نقطة ، ليحتل القادسية المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة ، ليتعادل في نقاطه مع أحد الذي استقر في المركز الثالث عشر ، فيما لايزال الرائد رغم فوز اليوم يتذيل القائمة في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة .