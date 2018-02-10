بالصور.. انطلاق الأمسية الشعرية الأولى بمشاركة شعراء الخليج في الجنادرية

سعيد العجل(صدى):

بحضور سمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني والشيخ شخبوط بن نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة ومعالي الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية وعد من الشخصيات والمسؤولين والأدباء.

انطلقت مساء امس على مسرح جامعة الملك سعود للعلوم الصحية بالحرس الوطني اولى الأمسيات الشعرية ضمن برامج الأدب الشعبي المصاحب لفعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثانية والثلاثون والذي تنضمه وزارة الحرس الوطني .

حيث شارك بالامسية الأولى الذي أدارها الاستاذ تركي المريخي كل من الشعراء سيف المنصوري من دولة الإمارات العربية المتحدة والشاعر خالد المحسن من دولة الكويت والشاعر خزام السهلي والشاعر فهد الشهراني والمنشد عبدالعزيز العليوي .

الأمسية بداءت بعرض فيلم وثائقي يحكي سيرة باني هذه الأمة وانجازاته التى سطرها التاريخ و التى من بينها خدمة الحرمين الشريفين .

يعد ذلك جاء دور الشعراء الذين تفاعل الجمهور المتواجد مع كافة قصائدهم التى القوها وسط أمواج من التصفيق مستمتعين بهذه الأمسية.

قبل أن يبادل وزير الحرس الوطني الشعراء والحضور بالتفاعل من خلال مشاركتهم بشيلة العرضة التى أبدع في اداءها المنشد عبدالعزيز. العليوي .

بعد ذلك اعلن الاستاذ تركي المريخي نهاية فقرات الأمسية الأولى.

التى حضرها قرابة 1000 شخص من الرجال والنساء .

وسط تنظيم اكثر من رائع من قبل العلاقات والأعلام بالجامعة وكذا ضباط وأفراد الشرطة العسكرية بالحرس الوطني ومسؤولي ومنسوبي الأمن بالجامعة .