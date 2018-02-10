أعضاء الشورى يختلفون حول تجنيس أبناء المواطنات

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور فيصل آل فاضل عضو مجلس الشورى ، إن القوانين ليست ثابتة ولا تعد قرآنًا منزلًا ، حيث أنها يجب أن تكون مرنة وتتطور وفقًا لظروف العصر الحديث .

وأشار ” آل فاضل ” خلال حواره لبرنامج ” ياهلا ” ، إلى أن هناك مقترحات جديدة أمام مجلس الشورى ، تتمثل في تعديلات على النظام لتوفير تسهيلات ومنح أبناء المواطنات المتزوجات من غير سعودي الجنسية .

وأوضح عضو مجلس الشورى ، أن المقترح الأول المتوفر يتضمن الموافقة على منح الجنسبة لابنة المواطنة من مواليد المملكة فور بلوغ 18 عامًا ، شرط قضاء الفترة كاملة بالمملكة ، مضيفًا ” المقترح الآخر يتضمن نفس الأمر مع اشتراط تنازل ابن السعودية عن جنسية والده ” .

وفي سياق متصل ، أضاف عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي ، أن هناك حوالي 700 ألف مواطنة متزوجة من أجنبي ، قائلًا ” لو افترضنا أن لكل واحدة منهن ابنان فقط ، سنكون مطالبين بتجنيس مليون و400 ألف مرة واحدة ! ” .

ولفت ” العلي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” ياهلا ” ، إلى أن المصاعب التي يمر بها أبناء السعوديات ليس بالضرورة أن تحل بإعطائهم الجنسية ، ويمكن تقديم تسهيلات لهم لحل المشاكل التي تواجههم ، قائلًا ” نحن نتعاطف مع المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي كأم ، لكن نتعاطف مع بلدنا – أمنا الأكبر – أكثر ونقدم مصلحتها على مصالحنا ” .