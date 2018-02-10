81 مليون يورو غرامة على ” إيرباص ” في قضية رشوة

برلين(صدى):

فرض القضاء الألماني، الجمعة، غرامة مالية على شركة ” إيرباص ” الصنعة للطائرات الأوروبية بقيمة 81.25 مليون يورو.

وتأتي هذه الغرامة على خلفية قضية فساد مفترض حول بيع 18 طائرة قتالية ” يوروفايتر ” للنمسا عام 2003، وجاءت بعد تحقيق أجرته النيابة العامة في ميونيخ بألمانيا.

ومن جانبها أكدت شركة ” إيرباص ” أن نتيجة تحقيقات النيابة العامة في ميونيخ التى بدأت منذ 2012، لم تؤكد تهم الفساد، لافته إلى عدم وجود دليل حسي عن تقديم رشوة لحصول الشركة على العقد.