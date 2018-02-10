إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب عاصفة ثلجية في شيكاجو

واشنطن(صدى):

ألغت السلطات الأمريكية، الجمعة، المئات من الرحلات الجوية؛ إثر العاصفة الثلجية الشديدة التي اجتاحت أنحاء الغرب الأوسط الأمريكي.

وتسبب تساقط الثلوج في العشرات من حوادث السيارات على الطرق السريعة في شيكاجو، كما واجه سكان ثالث أكبر مدينة أمريكية صعوبة في الوصول إلى أماكن عملهم في ظل استمرار العواصف وتساقط الثلج.

وأكدت مصادر أن صباح الجمعة شهد تساقط ثلوج كثيف، أدى إلى تكون بساط من الثلوج يتراوح سمكه بين 15 و23 سنتيمترًا، حيث يعتبر هذا التساقط الأكثر كثافة بهذه المنطقة منذ أواخر 2016.