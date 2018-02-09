” زيدان ” يكشف مصير إيسكو.. ويطالب بمساندة الجماهير

نواف السالم(صدى):

طالب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، جماهير ريال مدريد بأن تتفاعل مع اللاعبين وتقف بجانبهما قبل مواجهة ريال سوسيداد المقرر إقامتها غدًا في إطار الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وقال ” زيدان ” إنه على الجماهير أن لا تأخذ فقط الأمور السلبية، مضيفًا: ” انظروا لما فعلناه ضد فالنسيا أو ديبورتيفو لاكورونيا، الاستمرارية مشكلة لكن الأمور السيئة تحدث خلال الموسم، يمكننا فعل أمور جيدة خلال الموسم وحتى نهايته، سنحاول إنهاءه بشكل ممتاز ” .

وأشار إلى أن مباراة غدًا ستكون صعبة، مشددًا على أهمية الاستعداد لها جيدًا، مضيفًا أنه يثق في كافة اللاعبين.

وعن رغبة في رحيل إيسكو قال: ” إنها كذبة، أريد استمراره لمدى الحياة فهو لاعب ممتاز، اليوم الحديث عن إيسكو وغدا أسينسيو.. ماذا عن البقية؟ بالنسبة لى فالمهم هو الفريق، من الممكن ألا يلعب إيسكو كل مباريات الموسم المتبقية، لكننى أعوّل عليه، غدًا ستسألنى عن سيبايوس، الأمر معقد للاختيار، يمكننا التحسّن، لكن الوضع سيبقى على ماهو عليه، الإعتماد على ما تقدمه فى الملعب ” .