” آبل ” تتطور قلم ” ستايلس ” ليكتب ويرسم دون الحاجة للشاشة

واشنطن(صدى):

تعمل شركة ” أبل ” حالياً، على تطوير قلم ضوئي ” ستايلس ” ، قادر على الرسم والكتابة على أي جهاز دون الحاجة للمس الشاشة، ومن مميزاته أيضًا قدرته على الرسم والشخبطة في الهواء، تماماً كقلم ” Doodle ” ، ثلاثي الأبعاد، وذلك باستخدام مستشعرات الكاميرا، التي تتعقب حركات القلم، لرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد.

ويعمل القلم بالاتصال لاسلكياً بجميع أجهزة ” أبل ” ، وتشمل ساعة ” ووتش ولاب توب وماك بوك ” ، أو ” آي باد ” أو ” آي فون ” ، وبالرغم من أن ” أبل ” سجلت براءة الاختراع، لقلمها الضوئي المبتكر في شهر يوليو 2016، إلا أن فكرته لم تظهر للنور سوى في يناير العام الجاري.

ومن الجدير بالذكر، فإن الجيل المقبل من قلم أبل الضوئي، يمكن التحكم فيه باستخدام طريقتين مختلفتين، فهو مزود بمستشعر ضغط حساس في أعلى الجهاز؛ ليكتشف ما إذا كان يلمس سطح جهاز، أم أنه مرفوع في الهواء الطلق، وتتعقب مستشعرات الحركة والاتجاه في كاميرته حركة القلم.