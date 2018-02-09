المسكنات تسبب النزيف والأزمات القلبية
أظهرت نتائج دراسة أمريكية، خطورة الاستخدام المفرط لبعض المسكنات، التي تؤدي إلى حدوث نزيف داخلي وأزمات قلبية.
وأجريت الدراسة على أدوية كـالآيبوبروفين ” موترين وأدفيل ” ، أو أنواع أخرى من العقاقير اللاستيرويدية مثل الأسبرين والنابروكسين، مثل دواء ” أليف ” ، والسليكوكسيب ” سيليبركس ” ، وميلوكسيكام ” موبيك ” ، والدايكلوفناك ” فولتارين ” .
وبيَّنت أن ما يقارب الـ15% من البالغين الذين يتعاطون تلك العقاقير، يتخطون أقصى جرعة يومية موصى بها, موضحة أن هذه الأدوية قد يكون لهذه الأدوية آثار جانبية خطيرة تشمل حدوث نزيف بالجهاز الهضمي والأزمات القلبية.
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