المسكنات تسبب النزيف والأزمات القلبية

واشنطن(صدى):

أظهرت نتائج دراسة أمريكية، خطورة الاستخدام المفرط لبعض المسكنات، التي تؤدي إلى حدوث نزيف داخلي وأزمات قلبية.

وأجريت الدراسة على أدوية كـالآيبوبروفين ” موترين وأدفيل ” ، أو أنواع أخرى من العقاقير اللاستيرويدية مثل الأسبرين والنابروكسين، مثل دواء ” أليف ” ، والسليكوكسيب ” سيليبركس ” ، وميلوكسيكام ” موبيك ” ، والدايكلوفناك ” فولتارين ” .

وبيَّنت أن ما يقارب الـ15% من البالغين الذين يتعاطون تلك العقاقير، يتخطون أقصى جرعة يومية موصى بها, موضحة أن هذه الأدوية قد يكون لهذه الأدوية آثار جانبية خطيرة تشمل حدوث نزيف بالجهاز الهضمي والأزمات القلبية.