بالفيديو.. أحدث حيل الرجال للتخلص من الصلع وإطفاء مظهر شبابي لشخصيتهم

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحدث طريقة لتغلب الرجال على مشكلة الصلع التي تفقد بعضهم جاذبيته .

وعرض الفيديو قطعة من الشعر المستعار التي يستخدمها الكثيرون لإخفاء الصلع الذي يصيب رؤوسهم بسبب التقدم في السن أو العوامل الوراثية، التي تمنحهم مظهرا شبابيا بسبب وضعها أعلى منتصف الرأس مما يتناسب مع أحدث تصفيفات الشعر.

يتميز الشعر المستعار أنه مضاد للمياه ووصفته بعض الفتيات أنه خداع في المظهر.