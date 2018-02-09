8 نصائح لتنظيف الأسنان بطريقة سليمة

نورة الشهري (صدى):

يبدو موضوع تنظيف الأسنان بديهيًا لدى الكثيرين، إلا أنه على عكس ما يعتقد الكثيرين، تنظيف الأسنان ليس بالعملية السهلة، بل يحتاج إلي معرفة جيدة وخبرة كافية للاستفادة الكاملة، وفي هذا السياق، تقدم ” صدى ” 8 نصائح لتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة.

– استخدام فرشاة ناعمة؛ لتنظيف الأسنان.

– ألا يزيد غسيل الأسنان، عن مرتين في اليوم.

– تفريش الأسنان من 5 لـ 10 دقائق.

– تفريش الضرس أولًا، ثم الأسنان الأمامية.

– البدء بتنظيف الأسطح الداخلية، ثم العلوية وأخيرًا الخارجية.

– تحريك الفرشاة بشكل عرضي أو طولي وليس دائري.

– لا يجب غسل الأسنان دفعة واحدة، بل تنظيف كل سنتين أو ضرسين معًا.

– عدم الاكتفاء بالفرشاة واستخدام، الخيط الطبي لتنظيف الأسنان.