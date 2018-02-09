الاتحاد الإيراني: سنلعب في أندية إيران ضد السعودية
يواصل الجانب الإيراني استفزاز المملكة، فيما يتعلق بخوض مباريات دوري أبطال آسيا، على ملاعب محايدة خارج إيران.
وزعم مهدي تاج رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم، إنه خلال فترة قصيرة سيتم العودة إلى الملاعب الإيرانية.
وقال ” تاج ” : زيارة رئيس الـ FIFA انفانتينو لإيران في اواخر فبراير الجاي سوف تُعيد انديتنا للعب في ايران ضد أندية السعودية ، هكذا وعدني رئيس الفيفا ” .
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2402 ] نشر منذ 40 دقيقة
اتمنى ان تنسحب اندية السعودية من اي مبارة يشارك فيها دول معادية وعلى ارضهم فبالاضافة الى المعوقات التي ستواجه انديتنا هناك لو خسر الفريق حينها ستكون بمثابة خسارة لمعركة فلا تعطوهم فرصة كهذه ابدا واذا كانت هناك عقوبات تترتب على ذلك من قبل الفيفا فذلك خير من ان يحققو اي فوز وهي في النهاية لعبة لا تستحق ان تهدر كرامتنا من اجلها