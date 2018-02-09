الاتحاد الإيراني: سنلعب في أندية إيران ضد السعودية

ماجد محمد(صدى):

يواصل الجانب الإيراني استفزاز المملكة، فيما يتعلق بخوض مباريات دوري أبطال آسيا، على ملاعب محايدة خارج إيران.

وزعم مهدي تاج رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم، إنه خلال فترة قصيرة سيتم العودة إلى الملاعب الإيرانية.

وقال ” تاج ” : زيارة رئيس الـ FIFA انفانتينو لإيران في اواخر فبراير الجاي سوف تُعيد انديتنا للعب في ايران ضد أندية السعودية ، هكذا وعدني رئيس الفيفا ” .