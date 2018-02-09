تتبع طريق أموال ” أوباما ” لـ ” إيران ” يكشف مفاجأة

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر في واشنطن، إنفاق إيران للمبلغ التي منحته إدارة باراك أوباما لها والمقدر بـ 1.7 مليار دولار، على الجماعات الإرهابية التي تدعمها طهران.

وأوضحت المصادر، أن هذا المبلغ تم إنفاقه على مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، وجماعة ” حزب الله ” في لبنان، وفيلق القدس، والجناح الخارجي للحرس الثوري المشرف على النشاط الإرهاب المنطقة العربية.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه المعلومات التي تم استنتاجها من خلال تتبع الولايات المتحدة مصير هذه الأموال، إلى إصرار ومضاعفة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء الاتفاق النووي.