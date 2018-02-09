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3 أفلام على القناة السعودية الأولى الليلة

3 أفلام على القناة السعودية الأولى الليلة
أماني الغامدي(صدى):

أوضحت هيئة الإذاعة والتليفزيون، أن القناة السعودية الأولى ستعرض في سهرة خاصة مساء الجمعة، 3 أفلام سعودية في عرض أول وحصري.

ويأتي عرض الأفلام، ضمن مبادرة أفلام سعودية على السعودية، لدعم صناع الأفلام السعوديين.

والأفلام هي: عطوى، شكوى، وطن لا يسام، حيث سيتم عرضهم في تمام الـ11 مساءاً تباعاً.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2092 ] نشر منذ 2 ساعتين

القناة الأولى بدأت تصحو من غفوتها التي ألمت بها مده طويله والفضل يرجع لداوود الشريان بعد فضل الله عز وجل

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