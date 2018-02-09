قبل مواجهة سان جيرمان ” زيدان ” في مأزق جديد

طلال الغامدي(صدى):

قبل أيام قليلة من انطلاق مباراة الريال وباريس سان جيرمان المرتقبة، في إطار دوري أبطال أوروبا، يبدو أن الفرنسي زين الدين زيدان يواجه مشكلة جديدة.

ولم يستقر المدرب الفرنسي حتى الأن على التشكيلة التي من المقرر أن يخوض بها مواجهة ريال سوسيداد، في إطار مباريات الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإسباني، التي من المقرر إقامتها غدًا.

ويجد زيدان نفسه أمام خيارين هما الدفع بتشكيل ريال مدريد الأساسى لحصد 3 نقاط من سوسيداد، أو إراحة بعض اللاعبين قبل مواجهة باريس سان جيرما؛ ليحصل على طاقتهم كاملة في تلك المباراة الحاسمة.

وكشفت مصادر عن تفكير زيدان في البدء بسيرجيو راموس ورافاييل فاران، وإرلحة ناتشو غداً، لتجهيزه من أجل اللعب فى الجبهة اليمنى بدلا من دانى كارفاخال، الذى تأكد غيابه عن اللقاء الأوروبى بسبب الإيقاف.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يجلس البرازيلى مارسيلو احتياطيًا مع رغبة ثيو هيرنانديز فى الحصول على فرصة.