” تعليم تبوك ” يحصد مراكز متقدمة بالأنشطة الطلابية

محمود البلوي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة بإدارتي نشاط الطلاب والطالبات، عن تحقيقها لمراكز متقدمة في الأنشطة، خلال فعاليات المؤتمر الحادي عشر بقيادة الطلاب للبنين، ومشروع ريادة الأعمال للبنات، وذلك على مستوى كافة مناطق المملكة التعليمية.

حيث قام إبراهيم بن حسين العُمري، المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، بتهنئة الطلبة والشؤون التعليمية (بنين وبنات)، وإدارتي النشاط وإدارات المدارس الفائزة، وكذلك أسر الطلبة، على ما تحقق من إنجازات مثمرة ، مشيداً بالجهود التي بذلت من الجميع لتحقيق هذا التميز على مستوى المملكة.

كما حث ” العمري ” الجميع على رعاية الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات، وتشجيعهم بما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم في الأنشطة التعليمية المتنوعة، فيما ذكر د. عبدالله الحارثي، مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك، أسماء الفائزون بتلك الأنشطة، وذلك على النحو التالي:

– حقق بحث الطالبان مروان المالكي وريان العمراني بعنوان ” مدى تطبيق رؤية المملكة 2030 في مجال الاستثمار التعليمي في ضوء خصخصة مجال التعليم من وجهة نظر المشرفين التربويين ” ، المركز الثالث على المرحلة الثانوية.

– وحقق بحث الطالب عبدالله القحطاني بعنوان ” التسوق الإلكتروني من مواقع التواصل الاجتماعي وأثره على معدل الشراء ” المركز السادس على المرحلة المتوسطة.

– وحقق بحث الطالب فيصل المقيطيب بعنوان ” أثر المعلومات على النمو الاقتصادي ” المركز العاشر على المرحلة الابتدائية.

– حقق مشروع ” فرقة راما الاستعراضية ” للطالبة بنان الجهني من الثانوية الـ 30 ، المركز الثاني في المستوى ذهبي في مشروع ريادة الأعمال على مستوى المملكة، وذلك وفقاً لما أوضحته هدى المندح، مديرة إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك.