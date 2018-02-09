فلكية جدة: ظهور حيوان غريب بعد ضرب الريح الشمسية مجالنا المغناطيسي

نايف السالم(صدى):

قالت الجمعية الفلكية بجدة، إن الريح الشمسية عندما تضرب المجال المغناطيسي لكوكب الأرض فإن ذلك يتسبب في ظهور الأضواء القطبية والتي قد تظهر بشكل حيوان غريب.

ونشرت الجمعية صورة توضيحية لذلك، معلقة: ” عندما تضرب الريح الشمسية المجال المغناطيسي لكوكبنا ذلك يتسبب بظهور الأضواء القطبية والتي قد تظهر بشكل حيوان غريب مثل هذه الصورة في 6 فبراير بسماء ترموسو بالنرويج طبعا لا وجود لأي حيوان مجرد ظاهرة فسيولوجية تسمى الباريدوليا حيث عقل الإنسان يضع الأشكال العشوائية في أِكال مألوفة ” .