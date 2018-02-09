” نفس الشيطان ” .. آيس كريم خطير بمناسبة عيد الحب

إدنبرة(صدى):

طرح مقهى في غلاسكو بأسكتلندا بمناسبة يوم الحب آيس كريم خاصاً سماه “ نفس الشيطان ” ، حيث يعتبر أخطر آيس كريم يتم انتاجه .

وأشارت وسائل إعلام محلية باسكتلندا ، إلى أنَّ “ هذا المرطب اللذيذ والمجمد مملوء بالبهارات، حيث إنه يتعين على أي زبون أن يكون بالغاً ويزيد عمره على 18 عاماً، وأن يوقع على وثيقة إخلاء مسؤولية قانونية قبل أن يستلمه من البائع ” .

وتشير الكلمات في وثيقة إخلاء المسؤولية إلى أن “ الآيس كريم يمكن أن يحمل في طياته مخاطر التعرض لإصابة الشخص الذي يلتهمه بأضرار ” .

وتضاهي حرارة هذا الآيس كريم حرارة الفلفل الأحمر، أي أنه أشد حرارة من صلصة الفلفل المعروفة باسم الـ ” تاباسكو ” .