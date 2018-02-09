أنور مالك: ” تدويل الحرمين ” قنبلة موقوتة صنعها ” الملالي ” لاستهداف المملكة

عادل الحربي(صدى):

أكد الكاتب والإعلامي والمراقب الدولي لحقوق الإنسان، أنور مالك، أن ” تدويل الحرمين ” تعد فكرة في منتهى الخبث من قبل نظام الملالي الإيراني، تهدف إلى تمزيق النسيج الاجتماعي للعالم والإسلامي.

وأشار ” مالك ” إلى أنها قنبلة موقوتة، تستهدف ضرب المملكة التي لديها الكثير من المؤهلات القوية لجمع كيان المسلمين.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” تدويل الحرمين” فكرة في منتهى الخبث وقنبلة موقوتة صنعها ملالي إيران من أجل تمزيق النسيج الاجتماعي للعالم الإسلامي وهدفها هو ضرب الدولة السعودية التي لديها مؤهلات قوية لجمع كيان المسلمين في إطار مواجهة المشاريع المعادية خاصة الخمينية المتوحشة التي تدمر أوطان العرب من داخلها ” .