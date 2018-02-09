مواطن يطلق النار على زميليه إثر خلاف بالأحساء

نايف السالم(صدى):

قام مواطن بإطلاق النار على زميلين له، أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الأخر، في إحدى مزارع الأحساء.

وكشف المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، عن تفاصيل البلاغ، قائلًا إن شرطة الإحساء تلقت بلاغ من مواطن ثلاثيني مخبرا عن قيامه بإطلاق النار على زميليه من مسدس خاص به.

وأشار إلى أنه تم القبض على الجاني ومباشرة الحادث، موضحًا أنه عند الوصول إلى موقع الحادث تبين أن المجني عليهما مواطنين في العقد الثالث والرابع من العمر وقد تعرضا لعدة طلقات نارية متفرقة أحدهما فارق الحياة والآخر تم نقله إلى المستشفى.