بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لسيدة تغوص تحت الماء لأول مرة

مانيلا(صدى):

فاجأ شاب فلبيني يٌدعى ” جيروم بينجون ” البالغ من العمر 28 عاما، صديقته ، وقدم لها خاتم لطلب يدها للزواج بطريقة رومانسية ، تحت الماء خلال محاولتها الغوص للمرة الأولى.

وظهر جيروم مع صديقته تحت الماء وهي ترتدي خاتم الزواج بعدما وافقت وسط الأسماك الملونة ، في منتجع بالفلبين بمساعدة صاحب المنتجع من خلال حمل لافتة كتب عليها: ” هل تتزوجينني؟ ” .