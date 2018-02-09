بالفيديو.. مفاجأة غير متوقعة لسيدة تغوص تحت الماء لأول مرة
فاجأ شاب فلبيني يٌدعى ” جيروم بينجون ” البالغ من العمر 28 عاما، صديقته ، وقدم لها خاتم لطلب يدها للزواج بطريقة رومانسية ، تحت الماء خلال محاولتها الغوص للمرة الأولى.
وظهر جيروم مع صديقته تحت الماء وهي ترتدي خاتم الزواج بعدما وافقت وسط الأسماك الملونة ، في منتجع بالفلبين بمساعدة صاحب المنتجع من خلال حمل لافتة كتب عليها: ” هل تتزوجينني؟ ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26668 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعلقت امرأة و ١٠ رجال على حبل للنجاة بأنفسهم لكن الحبل لا يحتمل أكثر من ١٠ أشخاص.
كان على أحدهم التضحية بنفسه وترك الحبل لينجو البقية.
فما كان من المرأة إلا أن قالت : لقد اعتدت طوال حياتي على التضحية أمام أولادي وزوجي لذا سأترك أنا الحبل
ولا أريد منكم إلا تصفيقاً حاراً لتشجيعي.
فما كان من الرجال إلا أن صفقوا لها استحساناً لتضحيتها فسقطوا جميعاً ونجت هي …
“لا تستهينوا أبداً بسياسة النساء”
حتى إبليس صفق معهم وطاح
ههههههههههه😂