القبض على 14 ومقتل 3 مسلحين إرهابيين ينتمون لـ ” الإخوان ” بمصر

القاهرة(صدى):

كشفت الداخلية المصرية، اليوم الجمعة، عن مقتل مقتل 3 مسلحين ينتمون لحركة ” حسم ” الإرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في القاهرة.

وأضافت في بيان له أنه تم القبض على 14 عنصرا بحوزتهم أسلحة وذخائر خلال مداهمات في عدة محافظات في الوجه البحري والصعيد.

وكشفت الداخلية إن “حسم ” الإرهابية تلقت الأوامر من قيادة جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين بـ تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية المتزامنة تجاه المنشآت والمرافق الهامة والحيوية والقوات المسلحة والشرطة خلال الفترة المواكبة لبدء إجراءات الإنتخابات الرئاسية لإحداث حالة من عدم الاستقرار وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع بالبلاد.