أبرزها إثبات أنك موجود.. 24 سببا للكتابة
تعتبر الكتابة عملية استشفاء وتهذيب ومتنفس، وليس فقط لمجرد التجربة فحسب، بل أن هناك 24 سبباً تجعلم تقدم على الكتابة.
وترصد ” صدى ” هذه الأسباب في السطور الآتية:
1- اكتب لأن لديك ما تقول.
2- اكتب لأنك لطالما تمنين أن تكتب.
3- اكتب لأنك استوعبت الآن أنك ستموت وتود أن تترك شيئاً خلفك.
4- اكتب لأن بداخلك ناراً مستعلة، والطريق الوحيد لإخمادها أن تشاركها مع الآخرين.
5- اكتب لأنك تشعر بالملل ولا تجد ما تفلعه.
6- اكتب لنفسك.
7- اكتب لتتحدث عن ذات شخص آخر.
8- اكتب لأن لا شيء يشعرك بالسعادة أكثر من رؤية الآخرين يشاركون ما تكتب.
9- اكتب لتملأ الفراغ الذي فيه قلبك وروحك.
10- اكتب لأن الكلمات تسد ثقوب حزنك.
11- اكتب لأنك ترغب في أن تجد طريقة للتواصل مع آخرين يفهمون ما تشعر به.
12- اكتب لأن معلمك في المدرسة أخبرك بأنك تملك مهارات مميزة.
13- اكتب لأن معلماً آخر نبهك أنك ستفشل وتريد ان تخذله.
14- اكتب ألف كلمة يومياً
15- اكتب لأنك ولدت بهذه الموهبة.
16- اكتب لأنك قررت بالأمس أنه سيكون من الأناقة بناء لوحة ببضع كلمات جميلة.
17- اكتب بالقلم كل يوم 10 كلمات على الأقل.
18- اكتب كتاباً غريباً جداً لدرجة أنه لا توجد أي دار نشر ستقبل بنشره.
19- اكتب سلسلة خيالية.
20- اكتب رواية رومانسية.
21- اكتب لأنك تحب جذب انتباه الآخرين.
22- اكتب مراجعة الفيلم الذي شاهدته بالأمس.
23- اكتب لأنك إذا لم تكتب القصة التي بداخلك فلن يكتبها شخص آخر بالنيابة عنك.
24- اكتب، واثبت للعالم أنك موجود.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26668 ] نشر منذ 1 ساعة
«سواء كنت ناجحًا أم فاشلا، الناس قد يتحدثوا عنك بالسوء فلا تبالي، لأن الناس لم يجدوا عيبًا في الذهب فقالوا بريقه يتعب العيون!» .
مساء الخير🌹
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26668 ] نشر منذ 1 ساعة
الرجل يظل جاهلا بالصفات التي يكرهها في المرأة حتى يتزوج.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26668 ] نشر منذ 1 ساعة
الرجل القوي هو الذي يخضع المرأة لارادته دون أن يامرها بذلك.🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26668 ] نشر منذ 1 ساعة
الرجال يصنعون عظائم الأمور هذه حقيقة ، لكن النساء يصنعن الرجال هذه حقيقة ننساها دائما.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26668 ] نشر منذ 1 ساعة
إذا اردت ان تقتل ظلآ فقط سلط الضوء عليه😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26668 ] نشر منذ 1 ساعة
راقت لي..
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ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺯﻓﺎﻓﻪ ﺗﺮﻙ ﺑﺎﻗﺔ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺍﺵ ﺃﻣﻪ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
(ﺳﺘﻈﻠﻴﻦ ﺍﻷﻧﺜﻰ ﺍﻷﺟﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ)
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ﺳﺌﻠﺖ ﺃﻡ: ﻣﻦ ﺗﺤﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻭﻻﺩﻙ؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻣﺮﻳﻀﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺸﻔﻰ، ﻭﻏﺎﺋﺒﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻮﺩ،
ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺒﺮ،
ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﺃﻣﻮت .
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ﻻ ﺗﻘﻞ ﻟﻄﻔﻞ : ﺍﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ !!! ﺑﻞ ﻗﻞ ﻟﻪ : ﺭﺍﻓﻘﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻟﻨﻜﻮﻥ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺔ … ﻋﺒﺎﺭﺍﺗﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﻛﺒﻴر .
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ﺳﺌﻞ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ؟
ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ: ﺍﻧﺸﻐﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻵﺧﺮ: ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﺃﺷﻐﻠﺘﻨﻲ!!
ﻗﻤﺔ ﺍﻷﺩﺏ .. ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻷﺩﺏ!!
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ﻗﻴﻞ ﻷﺣﺪﻫﻢ: ﻛﻴﻒ ﺗﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻟﻮﺣﺪﻙ!
ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻧﺎ ﺟﻠﻴﺲ ﺭﺑﻲ ﺇﺫﺍ ﺷﺌﺖ ﺃﻥ ﻳﻜﻠﻤﻨﻲ ﻗﺮﺃﺕ ﺍﻟﻘﺮﺁن
ﻭﺇﺫﺃ ﺷﺌﺖ ﺃﻥ ﺃﻛﻠﻤﻪ ﺻﻠﻴﺖ ﺭﻛﻌﺘﻴﻦ
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ؛
ﺳﻴﻌﺮﻑ ﺃﺻﺪﻗﺎﺅﻙ ﻣﻦ ﺃﻧﺖ
ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﻘﻂ؛
ﺳﺘﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﺻﺪﻗﺎﺀﻙ!
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ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺎﺫﺭ : ﻛﻨﺖ ﺃﻣﺸﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺎﻧﻘﻄﻊ ﻧﻌﻠﻲ، ﻓﻤﺸﻴﺖ ﺣﺎﻓﻴﺎ، ﻓﺨﻠﻊ ﻧﻌﻠﻴﻪ ﻭﺣﻤﻠﻬﺎ ﻳﻤﺸﻲ ﻣﻌﻲ
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ: ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺼﻨﻊ ؟!
ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻭﺍﺳﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﺀ !!
( ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﺇﺧﻮﺓ )
ﻫﻞ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﻛﺘﻠﻚ؟
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ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ
ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ..
ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﻨﺘﺒﻪ ﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻤﻜﻴﻒ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺘﻪ [ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻨﻄﻔﻰﺀ ] !
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ﺇﺫﺃ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺗﺘﺸﺎﺟﺮ ﻣﻌﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﺗﺄﻛﺪ ﺑﺄﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ
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ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﻮﻥ ﻳﺮﻓﻌﻮﻥ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ
ﻭﻳﺼﺮﺧﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻭﻫﻢ ﻗﺮﻳﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ؟
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ :
ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﺑﺘﻌﺪﺕ
ﻓﻴﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺮﺍﺥ ﻹﻳﺼﺎﻝ ﺃﺻﻮﺍﺗﻬﻢ
ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﺑﻴﻦ ﺗﺠﺪﻫﻢ ﻳﻬﻤﺴﻮﻥ ﺃﻭ ﺗﻜﻔﻴﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﺍﺕ
ﻷﻥ [ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻊ ]
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ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺭﺍﻗﺖ ﻟﻲ:
ﻣﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﻴﻤﺘﻚ ﻭﺃﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ
ﺳﻴﻨﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺭﺗﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺍﻙ ﺃﻣﺎﻣﻪ ! ..
ﻛﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﺭﻙ
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ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺏ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺋﺒﻴﻦ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺮﺅ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮﻭﻥ !
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ﺃﻧﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﻔﺴﻚ، ﻓﻼ” ﺗﺼﻐﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻚ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻯ ﻓﺨﺎﻣﺔ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﻘﺎﺱ ﺑﺎﻷﻭﺯﺍﻥ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﺨﻮﺭ ﺃﻏﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻤﺎﺱ !!
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ﺍﻟﺴﻤﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻖ ﻓﻤﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺼﻴﺪﻫﺎ ﺃﺣﺪ
ﻓﺄﻏﻠﻖ ﻓﻤﻚ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻴﺪ ﺃﺧﻄﺎﺀﻙ !!!
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ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﻮﺡ ﻟﻚ ﺷﺨﺺ ﻓﺎﺳﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺟﻴﺪﺍ
ﻓﻬﻮ ﺍﺧﺘﺎﺭﻙ ﺃﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻓﻼ ﺗﺨﺬﻟﻪ ! ..
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ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﺸﺐ ﻟﻠﻤﺴﻤﺎﺭ: ﺟﺮﺣﺘﻨﻲ !
ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺭ: ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﻮﻕ ﺭﺃﺳﻲ ﻟﻌﺬﺭﺗﻨﻲ !!
ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻷﻧﻚ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﻇﺮﻭﻓﻬﻢ
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ﻛﻦ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﺿﺤﺎ .. ﺻﺎﺩﻗﺎ .. ﻣﺆﺛﺮﺍ .. ﻧﻘﻴﺎ .. ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺍ !
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ﺳﺌﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ :
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺫﺍﻥ ؟؟
ﻗﺎﻝ : ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻴﻦ ..
ﻭﺃﺭﺟﻮ ﺃﻥ ﻻ ﺃﻛﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ .!
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مافيني أكتب٢٤تعليق
أبختصرها لكم🖕🖕🖕