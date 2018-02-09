أبرزها إثبات أنك موجود.. 24 سببا للكتابة

نورة الشهري (صدى):

تعتبر الكتابة عملية استشفاء وتهذيب ومتنفس، وليس فقط لمجرد التجربة فحسب، بل أن هناك 24 سبباً تجعلم تقدم على الكتابة.

وترصد ” صدى ” هذه الأسباب في السطور الآتية:

1- اكتب لأن لديك ما تقول.

2- اكتب لأنك لطالما تمنين أن تكتب.

3- اكتب لأنك استوعبت الآن أنك ستموت وتود أن تترك شيئاً خلفك.

4- اكتب لأن بداخلك ناراً مستعلة، والطريق الوحيد لإخمادها أن تشاركها مع الآخرين.

5- اكتب لأنك تشعر بالملل ولا تجد ما تفلعه.

6- اكتب لنفسك.

7- اكتب لتتحدث عن ذات شخص آخر.

8- اكتب لأن لا شيء يشعرك بالسعادة أكثر من رؤية الآخرين يشاركون ما تكتب.

9- اكتب لتملأ الفراغ الذي فيه قلبك وروحك.

10- اكتب لأن الكلمات تسد ثقوب حزنك.

11- اكتب لأنك ترغب في أن تجد طريقة للتواصل مع آخرين يفهمون ما تشعر به.

12- اكتب لأن معلمك في المدرسة أخبرك بأنك تملك مهارات مميزة.

13- اكتب لأن معلماً آخر نبهك أنك ستفشل وتريد ان تخذله.

14- اكتب ألف كلمة يومياً

15- اكتب لأنك ولدت بهذه الموهبة.

16- اكتب لأنك قررت بالأمس أنه سيكون من الأناقة بناء لوحة ببضع كلمات جميلة.

17- اكتب بالقلم كل يوم 10 كلمات على الأقل.

18- اكتب كتاباً غريباً جداً لدرجة أنه لا توجد أي دار نشر ستقبل بنشره.

19- اكتب سلسلة خيالية.

20- اكتب رواية رومانسية.

21- اكتب لأنك تحب جذب انتباه الآخرين.

22- اكتب مراجعة الفيلم الذي شاهدته بالأمس.

23- اكتب لأنك إذا لم تكتب القصة التي بداخلك فلن يكتبها شخص آخر بالنيابة عنك.

24- اكتب، واثبت للعالم أنك موجود.