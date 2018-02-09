كيا سييد 2019 هاتشباك تظهر في صورة تشويقية وتنطلق في جنيف

جنيف(صدى):

تستعد كيا للكشف عن الجيل الثالث من سيارتها سييد والتي ظهرت لها صورة تشويقية في صورة رسومات من قبل وستقدم في معرض جنيف للسيارات 2018 في 6 مارس المقبل, والسيارة الهاتشباك المدمجة اسقطت الكوما من اسمها في الانجليزية لتصبح Ceed مباشرة .

وصممت السيارة في فرانكفورت في ألمانيا, وتمت هندستها للسوق الأوروبية, وستقدم كموديل 2019 بتصميم مستعار من موديل ستينجر ووصفت بأنها سيارة بتصميم واثق من نفسه بصورة كبيرة. وستقدم السيارة بجانب الهاتشباك بخمسة أبواب في نسخة ثانية في جنيف قد تكون سبورتس واجن التي تحمل نفس التصميم والتكنولوجيا بمزيد من العملية في جسم السيارة.

وكلا النسختين سيحمل نفس خيارات المحركات الموجودة في هيونداي i30 وتشمل محرك 1 لتر بقوة 118 حصان ومحرك 1.4 لتر بنزين بقوة 138 حصان ومحرك ديزل 1.6 لتر بقوة 108 حصان. كما قالت تقارير سابقة أن هناك نسخة هجينة محدودة من السيارة لتقليل الانبعاثات وسيتم بد الحجز على السيارة في الجيل الجديد في أوروبا في النصف الثاني من 2018.