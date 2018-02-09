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جامعة تبوك تعلن عن وظائف أكاديمية للرجال والنساء

جامعة تبوك تعلن عن وظائف أكاديمية للرجال والنساء
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة تبوك، اليوم الجمعة، عن توفر وظائف أكاديمية، بدرجة ” أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد ” ، لـ ” الرجال – النساء ” الشاغرة والمشغولة بغير المواطنين، وذلك في المركز الرئيس في مدينة تبوك، والكليات الجامعية بالمحافظات.

ولفتت الجامعة الانتباه إلى أن التقديم، سيبدأ يوم الأحد الموافق 25/5/1439هـ، وأشارت إلى أنه يجب أن يتوافر في المتقدم الشروط التالية:
– أن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية المحددة، للتخصص المراد التقديم عليه من جامعات المملكة، أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة.
– ن يكون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه.
– حصول المتقدم على تقدير جيد فما فوق في درجة البكالوريوس.
– أن تكون مؤهلاته ” بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه ” بنظام الانتظام.
– أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص؛ للترشح للمقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة، بالدخول على الرابط التالي: هنـــــا .


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