جامعة تبوك تعلن عن وظائف أكاديمية للرجال والنساء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة تبوك، اليوم الجمعة، عن توفر وظائف أكاديمية، بدرجة ” أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد ” ، لـ ” الرجال – النساء ” الشاغرة والمشغولة بغير المواطنين، وذلك في المركز الرئيس في مدينة تبوك، والكليات الجامعية بالمحافظات.

ولفتت الجامعة الانتباه إلى أن التقديم، سيبدأ يوم الأحد الموافق 25/5/1439هـ، وأشارت إلى أنه يجب أن يتوافر في المتقدم الشروط التالية:

– أن يكون حاصلًا على الدرجة العلمية المحددة، للتخصص المراد التقديم عليه من جامعات المملكة، أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة.

– ن يكون البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه.

– حصول المتقدم على تقدير جيد فما فوق في درجة البكالوريوس.

– أن تكون مؤهلاته ” بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه ” بنظام الانتظام.

– أن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص؛ للترشح للمقابلة الشخصية التي تجريها الجامعة.

وأوضحت الجامعة أنه يمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة، بالدخول على الرابط التالي: هنـــــا .