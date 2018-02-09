أرون موي: سعيد لعدم الانضمام للنصر

نواف السالم(صدى):

كشف الاسترالي أرون موي، لاعب فريق هدرسفيلد الانجليزي، أنه سعيد بقرار عدم انضمامه إلى صفوف النصر.

وقال ” موي ” إنه اقترب بالفعل من الانضمام إلى النصر في انتقالات الصيف 2015، مقابل 2 مليون يورو، إلا أنه الصفقة فشلت.

وأضاف: ” فكرت بشكل جدي في قبول عرض النصر ” ، موضحًا أنه تراجع من أجل تحقيق طموحه في الانضمام إلى أندية أوروبا.

وأشار إلى أنه رفضه للنصر جعله يحصل في النهاية على عرض الانتقال لصفوف مانشستر سيتي.