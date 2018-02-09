ما لا تعرفه عن مخاطر ” مناشف المطبخ “

واشنطن(صدى):

توصلت نتائج إحدى الدراسات الحديثة، أجراها بعض العلماء بجامعة ” أريزونا ” الأمريكية، إلى وجود مخاطر كبيرة لـ ” المناشف ” المستخدمة في المطبخ على صحة الإنسان، حيث تعد هذه المناشف بمثابة ” بؤرة ” تتجمع بها أخطر الأنواع من البكتيريا الضارة.

وكشفت الدراسة التي تم أجراؤها على 82 منشفة مطبخ، باختلاف أنواعها ” مناشف لليدين والأسطح والأطباق ” ، تم أخذها من عدة منازل مختلفة بخمس مدن في كندا وأمريكا، عن وجود مجموعة من البكتيريا الخطرة على صحة الإنسان، وذلك في 89% منهم، تمثل 25.6 منها بكتيريا عصوية.

فيما نصح الخبراء الصحيين بضرورة غسل ” مناشف المطبخ ” بشكل يومي، وذلك لعدم تراكم البكتيريا الضارة بها، وكذلك لتجنب تضاعف البكتيريا العصوية المعوية بتلك المناشف، الأمر الذي يؤدي بدوره للعديد من الأمراض الخطيرة.