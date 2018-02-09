رونالدو: إيكاردي سعيد في إنتر ميلان

نواف السالم(صدى):

فجر نجم ريال مدريد، كريستيانو رونالدو، مفاجأة حول مصير صفقة انتقال ماورو إيكاردي لاعب انتر ميلان إلى الملكي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ” الدون ” إن إيكاردي، لن ينتقل لصفوف الريال، مضيفًا: ” أنا مقتنع تماماً أن إيكاردي سعيد في إنتر ميلان مثلما كنت أنا حتى لو عانيت من الإصابات ” .

وتابع: ” أعتقد أن العديد من الأندية ترغب في ضم إيكاردي على الرغم من أننا لا نعلم خطط الأندية بسوق الإنتقالات المقبلة، الإنتقال لريال مدريد هو حلم لكل لاعب ولكن لا أعرف ما يخطط له ” .